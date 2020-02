O Volta Redonda saiu atrás, buscou o empate, pressionou o Boavista em busca da virada, mas o 1 a 1 eliminou a equipe da Taça Guanabara. Marcelo anotou o gol do Voltaço, na partida disputada neste domingo (dia 16) em Bacaxá, na Região dos Lagos.

Agora, o Esquadrão de Aço volta a atenção para a estreia na Copa do Brasil contra o Lagarto-SE, nesta quarta-feira (dia 19), às 15h30min, no estádio Simão Dias.

Já pelo Estadual, o Tricolor retorna a campo no dia 1º de março para enfrentar o Macaé, pela primeira rodada da Taça Rio.

O jogo

Em um começo de jogo equilibrado, as duas equipes criaram, cada uma, uma grande chance de marcar nos primeiros minutos. Aos 12, Tartá recebeu pela esquerda e bateu à direita de Douglas Borges. A resposta tricolor veio na sequência. Marcelo encontrou Oliveira pela direita e o lateral cruzou na medida para João Vitor, que, de primeira, mandou para o gol com muito perigo.

Após a parada técnica, aos 29 minutos, o Boavista abriu o placar com Caio Dantas. O empate do Voltaço quase saiu aos 37. Após grande passe de Luiz Paulo, Pedrinho invadiu a área e bateu com muito perigo.

Na volta do intervalo, o técnico Luizinho Vieira colocou em campo Saulo Mineiro e Bernardo. E foram os dois que criaram as primeiras chances do segundo tempo. Primeiro com Saulo Mineiro, que arriscou da entrada da área para defesa de Kléver. Na segunda, Bernardo cobrou falta e a bola saiu por cima do gol.

Marcelo anotou o gol único da equipe da Cidade do Aço –

Fotos: André Moreira/Divulgação VRFC

Pressão que resultou no empate, aos 33 minutos. Oliveira invadiu a área e foi derrubado. Com a ajuda do VAR, o árbitro marcou pênalti para o Volta Redonda. Marcelo foi para a cobrança e bateu firme para estufar as redes e deixar tudo igual.

Nos minutos finais, o Esquadrão de Aço se mandou em busca do segundo gol, que o classificaria para a decisão, porém, a pressão não resultou em gol e o 1 a 1 permaneceu no placar, classificando os donos da casa.

Campeonato Carioca – semifinal da Taça Guanabara

Boavista 1×1 Volta Redonda

(16/02/2020 – estádio Elcyr Resende– 16h)

Volta Redonda: Douglas Borges; Oliveira, Heitor, Daniel Felipe e Luiz Paulo; Bruno Barra, Wallisson, (Saulo Mineiro), William Mineiro (Douglas Lima) e Marcelo; Pedrinho e João Vitor (Bernardo). Técnico: Luizinho Vieira.

Cartão amarelo: Bernardo e Pedrinho

Gol: Marcelo