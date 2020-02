O Volta Redonda está de volta a Copa do Brasil e fará a sua estreia nesta quarta-feira (dia 19), contra o Lagarto-SE. O confronto está marcado para o estádio Albano Franco, em Simões Dias, às 15h30.

Por estar melhor classificado no ranking da CBF, o Esquadrão de Aço joga por um empate para avançar à Segunda Fase da competição. Conduto, o técnico Luizinho Vieira não quer que o time jogue com o regulamento embaixo do braço.

“Ter a vantagem do empate em uma partida única é muito importante, mas não devemos jamais abdicar do jogo e ficar pensando só em defender. Sabemos que, pela necessidade da vitória, o Lagarto deverá adotar uma postura mais ofensiva, porém, também vamos entrar em campo para competir, brigar pela posse de bola e, principalmente, jogar com sabedoria, mantendo o estilo de jogo que apresentamos até aqui. Será uma partida complicada e decidida nos detalhes, por isso, precisamos estar focados para não cometermos erros que podem ser fatais” destacou o treinador.

Para o confronto, o técnico Luizinho Vieira terá o retorno do atacante João Carlos, artilheiro da equipe na temporada, com cinco gols marcados, que cumpriu suspensão automática e não entrou em campo na semifinal da Taça Guanabara.

Esta será a sexta participação do Volta Redonda na Copa do Brasil. A melhor campanha foi em 2006, quando o Voltaço chegou nas quartas de final e acabou eliminado para o Vasco. Já a última foi em 2017, quando o Esquadrão de Aço perdeu na primeira fase para o Cruzeiro, que acabou conquistando o título da competição naquele ano.