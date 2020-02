Uma casa, na Avenida dos Aposentados, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa, desabou parcialmente na noite desta quinta-feira (dia 19). De acordo com a Defesa Civil de Barra Mansa, o desabamento acabou por comprometer as estruturas de outras duas casas próximas.

De acordo com informações, o acidente ocorreu por volta das 20h. Ninguém se feriu com gravidade. Conforme o coordenador da Defesa Civil Sérgio Mendes apurou junto ao próprio morador da residência, umas das paredes da casa estava sendo quebrada e acabou ruindo.

“Com isso, parte da casa desmoronou. Ainda durante a noite, interditamos a área, além de outra residência nos fundos do imóvel. Orientamos as famílias sobre os riscos e pedimos para que deixassem o local”, relatou.

Equipes da Defesa Civil, acompanhadas pelo Secretário Municipal de Manutenção Urbana, Luiz Gonzaga, que é engenheiro, retornaram ao local para avaliar os danos. O secretário orientou para que as outras duas casas afetadas sigam interditadas.

“Sabemos que é uma situação extremamente delicada quando se trata de deixar a casa onde se mora, mas aqui a situação é de preservação de vidas”, destacou o Luiz Gonzaga.

Ainda abalado, um dos moradores da casa que foi interditada e que preferiu não se identificar, disse que 11 pessoas, sendo cinco crianças, moram no local, mas que apenas uma residia no imóvel que desabou.

“Logo após o susto, ele nos contou que no momento do acidente estava no quarto e ouviu ruídos. Disse que foi o tempo de correr para o banheiro e se proteger. Em seguida houve um barulho enorme e a queda das paredes. Graças a Deus ninguém se machucou. Por outro lado, estamos muito tristes, pois não temos para onde ir. Passamos a noite na casa de vizinhos, mas estamos sem saber o que fazer. Nossa esperança é que a Prefeitura possa nos ajudar”, desabafou.

A casa que desabou, segundo informações dos moradores, tinha mais de 45 anos de construção e já apresentava sinais de infiltração. Foto: Paulo Dimas