Um homem com mandado de prisão expedido pela Justiça foi preso na noite de ontem (dia 24) pela Polícia Rodoviária Federal. A abordagem de rotina aconteceu por volta das 20h, no km 275 da BR-393, em Barra do Piraí.

Acusado de estelionato e apropriação indébita, o homem de 48 anos conduzia o Fiat Strada Working com placa de Petrópolis. Após consulta aos sistemas policiais, os agentes verificaram o mandado de prisão em desfavor do motorista expedido em julho do ano passado pela Comarca de Aiuruoca-MG.

O homem informou aos policiais que estava vindo de Minas para Barra Mansa. Segundo o mesmo, já havia cumprido 10 meses de prisão anteriormente, pelos mesmos crimes.



O veículo também foi autuado e retido para regularização, pois estava com pneus desgastados fora dos limites permitidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Diante dos fatos, o condutor foi conduzido ileso para 88ª DP Barra do Piraí para procedimentos legais onde permaneceu preso.

Foto: Divulgação PRF