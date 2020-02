A Polícia Civil de Paraty prendeu na tarde do sábado (dia 22) de Carnaval, no bairro Condado, um homem acusado de estuprar uma menina de 10 anos de idade, amiga de sua enteada. O estupro, segundo a polícia, ocorreu na casa do suspeito, que teve a prisão ordenada pela Justiça.

De acordo com o delegado Marcelo Russo, as crianças são amigas, estudam na mesma escola e, na noite em que o estupro ocorreu, na semana anterior, a vítima foi dormir na casa do acusado.

A denúncia à polícia foi feita por uma tia da menina, a quem ela contou o ocorrido.