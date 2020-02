Apesar de não ter nenhum caso registrado de Sarampo, Volta Redonda participará do terceiro dia D de vacinação contra a doença, que acontece no próximo sábado (dia 7). Segundo a prefeitura, nos dois primeiros meses de 2020, o município registrou mais de dez mil doses aplicadas nas unidades da Atenção Básica de Saúde, como parte do pacto nacional para interromper a circulação da doença no Brasil.

De acordo com a prefeitura, durante o dia D, todas as unidades de Atenção Básica de Saúde irão funcionar das 8h às 17h, para receber o público alvo, que inclui crianças a partir de seis meses e adultos até os 59 anos. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é de que cerca de três mil pessoas procurem pela vacina ao longo do dia.

O secretário de Saúde de Volta Redonda, Alfredo Peixoto, acredita que a participação do município nas campanhas vacinais propostas pelos governos Estadual e Federal é um compromisso com a saúde pública. “Assim como a realização dos Dias D, que facilitam o acesso da população à vacina. O funcionamento das unidades no sábado permite que toda a família seja vacinada, já que a maioria das pessoas não trabalha no fim de semana”, disse.