Um jovem apontado como gerente do tráfico no bairro Roselândia, em Barra Mansa, foi preso no sábado (dia 29) pela Polícia Militar. Na casa dele, os agentes apreenderam uma pistola .40, municiada com sete balas, e um revólver calibre 38 sem munição, além de 180 pinos de cocaína e 51 tabletes de maconha.

De acordo com os PMs que atuaram na ocorrência, o preso tem várias passagens pela polícia e foi abordado na porta de casa, na Rua L, depois de uma denúncia. Ele negou que tivesse drogas em casa, mas tentou fugir quando sua tia autorizou a entrada dos policiais na residência.

Ainda segundo a PM, uma das armas estava dentro do guarda-roupas no quarto do suspeito. A outra foi encontrada dentro de uma lata, juntamente com os entorpecentes. O rapaz foi apresentado na delegacia de Barra Mansa.