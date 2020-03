A Polícia Militar apreendeu na tarde desta quarta-feira (dia 4), no Beco do Val, no Morro da Conquista, 112 pinos de cocaína, 82 trouxinhas de maconha e R$ 156 em dinheiro. Um suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi preso.

Os policiais relataram que estavam em patrulhamento no bairro, onde, na terça-feira (dia 3), um homem foi encontrado morto a tiros. Eles abordaram o suspeito, que estava com quatro pinos de cocaína. Diante do flagrante, indicou aos PMs onde estava o restante dos entorpecentes.