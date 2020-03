Um homem de 44 anos, foi detido no início da tarde desta segunda-feira (dia 9) no km 255, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí. A prisão ocorreu na altura do bairro Belvedere.

Segundo a PRF, o homem dirigia um caminhão com placa de São Joaquim de Bicas (MG) e seguia sentido São Paulo. Contra ele havia um mandato de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico expedido pela 2ª Vara Criminal de Betim (MG).

A empresa dona do veículo mandou outro motorista para seguir a viagem. O homem foi detido e encaminhado à delegacia de Barra do Piraí. Foto: Polícia Rodoviária Federal