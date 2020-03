A Polícia Militar aprendeu na manhã desta quinta-feira (dia 12) um adolescente por posse de arma de fogo e tráfico de drogas, em Barra Mansa. Outro suspeito fugir depois de descartar uma mochila com cocaína.

Ação ocorreu no bairro Paraíso de Cima. Foram apreendidos uma pistola .40, com 14 balas, dois carregadores para a arma, dois coldres, um cinto tático, dois rádios de comunicação, 128 pinos de cocaína e uma balança de precisão.

Segundo os PMs, após informações sobre dois suspeitos envolvidos com o tráfico no local, eles foram ao endereço informado e viram um deles deixando o imóvel carregando uma mochila. Ao se deparar com os agentes, jogou a mochila com entorpecentes fora, e correu em direção a uma área de mata.

Neste mesmo imóvel, os policiais encontraram o adolescente, que guardava a pistola embaixo do travesseiro. Ele afirmou ser um dos gerentes do tráfico, juntamente com o suspeito que havia fugido. Foto: Polícia Militar