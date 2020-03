A Polícia Rodoviária Federal recuperou na noite desta terça-feira (dia 10), na Via Dutra, em Resende, uma moto que havia sido roubada em 2011 no Rio de Janeiro. O condutor do veículo foi preso. Mas este não foi o único problema descoberto pelos agentes: Ele transportava um coleiro, ave da fauna brasileira, no alçapão da moto.

Coleiro, ave encontrada em campos abertos e capinzais por todo o Brasil. Reprodução Wikipédia

Segundo a PRF, agentes em patrulhamento de rotina tiveram a atenção direcionada a Honda CG 150 Titan, no km 211, pois ela estava sem placa. Logo foi descoberto tratar-se de uma moto roubada. Em seguida, foi constatado que o homem não possuia habilitação e, ainda, transportava a ave em sua mochila.

O homem foi preso por receptação de veículo roubado, transporte de animal silvestre sem documentação para tal, e maus tratos a animais. Ele foi levado a delegacia de Resende.