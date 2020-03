Dois foram assassinados em Resende, na noite desta quarta-feira (dia 11). Um jovem também ficou ferido. O crime aconteceu no bairro Nova Liberdade.

As vítimas já foram identificadas. Trata-se de um homem de 29 anos e de um adolescente de 17. O jovem ferido, de 20 anos, foi socorrido no Hospital de Emergência de Resende. Ainda não há informações a respeito do seu estado de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, os três criminosos renderam um motorista de aplicativo, no bairro Itapuca, e o forçaram a levá-los até o Nova Liberdade, onde cometeram o crime, próximo a estação da ENEL. O motorista ainda foi obrigado a deixá-los no mesmo lugar onde havia sido rendido.

Os agentes encontram o motorista registrando a ocorrência na delegacia. A Polícia Civil acredita que o caso tem ligação com o tráfico de drogas.