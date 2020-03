Uma operação da Polícia Civil, realizada com o apoio da Militar, nesta quinta-feira (dia 13), levou à prisão 12 pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas e outros crimes em Paraíba do Sul. A ação foi coordenada pela delegada Claudia Abbud e visou, principalmente, o bairro Ladeira Curupati.

As investigações contra o grupo criminoso tiveram início em dezembro do ano passado, depois que o corpo de um jovem de 22 anos foi encontrado com marcas de tortura, numa fazenda de Paraíba do Sul.

Na operação, foram apreendidos uma arma, dois carregadores, munições e 275 pinos de cocaína. Segundo a polícia, o homem que seria o chefe da quadrilha e a namorada dele estão entre os presos. Seus nomes não foram divulgados.