O presidente Jair Bolsonaro anunciou, com um ar de tristeza, em rede nacional na noite desta quinta-feira (dia 12), que seu primeiro exame para o novo Coronavírus (Covid-19) deu positivo. Ele ainda espera a contraprova da análise laboratorial que será feita nesta sexta-feira (dia 13).

Em seu pronunciamento, Bolsonaro pediu à população que evite as ruas, numa clara alusão as manifestações pró-governo marcadas para este domingo. O presidente não esconde as evidências dos cuidados com a saúde. Fez uma transmissão ao vivo usando uma máscara e não saiu do Palácio da Alvorada nesta quinta-feira (dia 12).

Segundo informações do Jornal O Dia, Bolsonaro convocará toda alta cúpula do Governo para decidir o que falar. Ainda não se sabe se o resultado da contraprova será divulgado.