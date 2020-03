A Prefeitura de Volta Redonda anunciou, em reunião realizada na manhã desta sexta-feira (dia 13) no Palácio 17 de julho, a criação de um plano contra a proliferação do Novo Coronavírus (Covid-19) no município. Segundo a prefeitura, o plano prevê ações para as próximas duas semanas, visto que, de acordo com a OMS, esse será o período mais crítico da doença.

O prefeito Samuca Silva destacou a atuação efetiva da Secretaria de Estado de Saúde. “O secretário Edmar Santos está atuando efetivamente junto aos municípios. São ações como essa, de pensar na população, que farão a diferença na estratégia de evitar a proliferação do vírus nas cidades e no Estado”, disse Samuca.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou o primeiro ato do plano de contingência que determina a suspensão e não liberação de qualquer tipo de evento que tenha aglomeração de pessoas durante os próximos 15 dias, podendo ser prorrogado ou não pelo mesmo período. As próximas ações começam a ser efetivadas a partir de segunda-feira (dia 16)

A Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, está capacitando profissionais de todas as secretarias e setores do governo para agir no manejo clínico do Covid-19. O objetivo é preparar esses profissionais para seguir o protocolo da OMS na identificação de casos suspeitos e na prevenção para evitar o contágio.