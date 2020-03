Policiais militares apreenderam drogas após uma troca de tiros com dois homens, no final da tarde desta terça-feira (dia 17), no bairro Roseira 2, em Barra do Piraí. Apesar da fuga, os agentes encontraram 36 amarrados de drogas, que eles chamam de “bolas”.

O total apreendido ainda não foi informado, pois a apreensão foi levada para o Instituto Médico Legal para perícia. Os PMs informaram que receberam uma denúncia sobre traficantes armados e, quando chegaram, foram atacados a tiros pelos criminosos.

Ninguém foi atingido. Na fuga, além das drogas, eles abandonaram uma motocicleta, que também foi apreendida. De acordo com os policiais, os dois homens já estão identificados. Foto: Polícia Militar