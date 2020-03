Um homem que não teve a idade informada foi preso na noite desta terça-feira (dia 17), após assaltar uma lanchonete na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado. A prisão foi efetuada por policiais militares na Avenida Nossa Senhora do Amparo, em Santa Rita do Zarur.

Ele aparece nas imagens do assalto praticado no início da noite à lanchonete Panda, na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado, onde duas funcionárias foram rendidas com uma réplica de pistola, sendo uma delas obrigada a entregar o dinheiro que estava no caixa.

As imagens foram fornecidas à Polícia Militar e um sargento que estava de folga reconheceu o suspeito, informando aos colegas onde ele poderia ser encontrado. O suspeito foi localizado nas proximidades de uma loja de material de construção em Santa Rita do Zarur.

Segundo a ocorrência feita pela Polícia Militar, o suspeito portava dois pinos de cocaína e R$ 122 em espécie, usando parte do dinheiro levado da lanchonete para adquirir o entorpecente. Perguntado sobre a arma, ele informou que havia dispensado a réplica num canteiro nas proximidades da loja Real Forte, também no Aterrado, o que foi confirmado pelos policiais. O homem foi conduzido à delegacia de Volta Redonda, permanecendo preso. Foto: Polícia Militar