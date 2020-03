O Ministério da Saúde divulgou na tarde desta quinta-feira (dia 19) um balanço sobre o Covid-19 no país. Segundo o relatório, o Brasil já possui 621 casos confirmados. Na quarta-feira, eram 428.

A maior incidência da doença está no estado de São Paulo, com 286. Em segundo lugar, vem o Rio de Janeiro com 65 confirmações.

Dados oficiais do Ministério da Saúde confirmam que sete mortes por coronavírus foram relatadas no país. Nesta quinta-feira, o Prevent Senior, plano de saúde especializado no atendimento a terceira idade, divulgou a quinta morte em decorrência da doença em sua rede hospitalar, em São Paulo. As outras duas mortes ocorreram no estado do Rio, em pacientes pertencentes ao grupo de risco do vírus.