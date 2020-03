Sem casos confirmados do Covid-19, o novo coronavírus, a prefeitura de Volta Redonda diariamente tem divulgado, por meio de suas redes sociais, o número de notificações registrados pela secretaria municipal de Saúde. O balanço publicado nesta quinta-feira (dia 19) revela que a cidade tem 77 casos suspeitos, sendo que 23 já foram descartados.

Para tranquilizar a população, o prefeito Samuca Silva (PSC) divulgou um áudio alertando para os cuidados que devem ser tomados durante este período de pandemia. Na oportunidade, o chefe do Palácio 17 de Julho desmentiu a informação que circulava pelas redes sociais, as famosas fake news, de que a cidade teria uma morte registrada em consequência do coronavírus, e que a mesma estaria sendo omitida pelas autoridades de saúde do município.

“Estou aqui para dizer que não tivemos nenhuma morte confirmada, tanto no Hospital São João Batista, quanto no Hospital do Retiro do coronavírus. Temos sim 77 casos suspeitos na cidade, monitorados, mais ainda não temos o vírus circulando na cidade”, esclareceu.

Foto: Divulgação SecomVR