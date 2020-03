Um homem, de 35 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (dia 19), na Santa Casa de Barra Mansa. Ele foi ferido com três tiros, na noite da quarta-feira, na Rua Florianópolis, no bairro Nova Esperança. As circunstâncias do crime são desconhecidas.

A Polícia Militar esteve no local, mas a vítima já tinha sido socorrida por populares. A perícia também compareceu, porém, moradores lavaram o lugar onde o homem foi atingido.

Segundo a PM, ele tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.