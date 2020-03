Temendo um colapso do sistema de saúde da cidade, o Prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, decretou na noite desta sexta-feira (dia 20), o fechamento total do comércio na cidade. Segundo ele, a medida só foi tomada, pois muitos “não estão levando a sério a gravidade do Covid-19”. Mais cedo, ele havia decretado que o comércio funcionasse em horário reduzido a partir de sábado (dia 21), mas voltou atrás na decisão.

O prefeito fez questão de enfatizar que o Brasil caminha na mesma direção que a Itália, onde o sistema de saúde entrou em colapso e não foi capaz de salvar a todos. Segundo ele, a situação é alarmante

Drable afirmou que agora é o momento de pensar no coletivo, não em necessidades individuais. “Tem idosos dizendo que já viveram muito. Esses não estão nem aí, se ficarem doentes vão ocupar leitos de quem ainda quer viver. Tem gente preocupada se os filhos vão ter férias no meio do ano. Não é momento pra isso”, afirmou o Rodrigo.

De acordo com o prefeito, bares e restaurantes ficarão fechados, e só funcionarão por meio de delivery. A Feira Livre da cidade também fechará de forma total. Apenas supermercados, farmácias e postos de combustíveis ficarão abertos. Drable ainda afirmou que, todos os templos religiosos e igrejas estarão proibidos de realizar cultos.