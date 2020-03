Visando reduzir a quantidade de pessoas gripadas, neste período de pandemia por conta do Covid-19, a Secretaria de Saúde de Barra Mansa está antecipando a campanha de vacinação contra a Influenza, de acordo com orientação do Ministério da Saúde. A ação será dividida em três fases e começa nesta segunda-feira (dia 23), seguindo até o dia 22 de maio.

A primeira fase será dividida em dois momentos. De segunda (dia 23) a sexta-feira (dia 27), somente idosos acima de 80 anos e acamados receberão a dosagem, administrada pela equipe do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) em suas residências. Na semana seguinte, se estendendo até o dia 15 de abril, o público entre 60 e 79 anos será imunizado nos Postos de Saúde de cada bairro através de agendamentos feito pelo agentes da saúde. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, as vacinas acontecerão na parte externa das unidades, no período das 14 às 17 horas.

A segunda etapa será do dia 16 de abril a 08 de maio e imunizará os professores da rede pública e privada, profissionais das forças de segurança, portadores de doenças crônicas e outras condições clínicas especiais.

A ação entrará em fase final entre os dias 09 e 22 de maio, com a imunização de crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, mães com até 45 dias após o parto, adultos de 55 a 59 anos, povos indígenas, população privada de liberdade e funcionários de sistemas prisionais.

Apesar do Ministério da Saúde estipular as datas para cada grupo, a campanha é acumulativa, ou seja, durante a ação todo o público alvo será atendido.

As vacinas serão administradas em todos os Postos de Saúde da Família (PSF) do município, entre 14 e 17 horas. Os idosos que puderem ir de carro, poderão ser vacinados dentro do veículo em frente às unidade.

O secretário de Saúde de Barra Mansa, Dr. Sérgio Gomes, explicou que o motivo em dividir a campanha foi para atender todo o público e a definição dos horários para a tarde foi para evitar grandes aglomerações nos postos. “Na primeira fase os agentes farão contato com o público para organizar o espaçamento adequado. Estamos em constante alinhamento com os PSFs, dando suporte e orientações de como proceder com a campanha. As unidades irão organizar a demanda por agendamento, na área externa dos postos”, disse.

Sérgio ainda divulgou o levantamento do público alvo da campanha. “Temos cerca de 60 mil pessoas inseridas no grupo que deverá receber a dosagem. Nossa meta é imunizar 90%. Peço para que todos participem da iniciativa e que levem seus cartões de vacina e do Sistema Único de Saúde (SUS)”, finalizou o secretário.