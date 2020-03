Volta Redonda registrou, nas últimas 24 horas, mais dois casos que testaram positivo para o coronavírus. Agora são quatro pessoas infectadas no município. Os novos pacientes são: uma mulher, de 36 anos, e um homem, de 42. A informação foi repassada pelo prefeito Samuca Silva (PSC), em postagem ao vivo nas redes sociais na tarde deste domingo (dia 22).



De acordo com Samuca, a mulher consultou-se com um psicólogo que recentemente viajou à Espanha. O outro caso, é de um professor universitário que trabalha no Rio de Janeiro. Os dois pacientes são monitorados e cumprem isolamento domiciliar. “Não há nenhum objetivo nosso de esconder os casos”, salientou o chefe do Executivo.



O prefeito anunciou na live que a administração municipal adotará uma nova medida. A partir de segunda-feira, não serão mais divulgados o número de casos suspeitos, seguindo a mesma postura do Ministério da Saúde.

Segurança

Uma reunião está marcada para segunda-feira (dia 23), entre o prefeito Samuca e representantes da Polícia Civil para traçar ações para inibir a circulação de pessoas pelas ruas de Volta Redonda.



A prefeitura também estará disponibilizando, a partir de 9h de segunda-feira, o telefone (24) 99909-0020 para que a população se cadastre e receba mensagens, via WhatsApp, sobre o coronavírus. As informações serão disponibilizadas pela equipe da secretaria de Comunicação.

