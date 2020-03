O Governador Wilson Witzel (PSC) sancionou, nesta segunda-feira (dia 23), uma série de projetos de lei aprovados pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Este pacote, publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (dia 23), visa diminuir, principalmente, as dificuldades sofridas pela população nesta época de pandemia do coronavírus.

Confira as leis

Proíbe o aumento abusivo de preços de produtos e serviços, sem motivo plausível, tendo como base preços praticados no dia 01/03/20

Proíbe a interrupção de serviços essenciais (água, gás e energia elétrica) por falta de pagamento, e permite o parcelamento após o período da epidemia do Covid-19 – Microempreendedores Individuais (MEIs), micro e pequenas empresas e empresas optantes pelo Simples estão inseridas neste benefício;

Autoriza o Executivo a requisitar hotéis, motéis, pousadas e demais estabelecimentos privados de hospedagem para o cumprimento de quarentenas, isolamentos e procedimentos médicos não invasivos.

Inclui produtos como álcool gel, lenços umedecidos e álcool 70% na cesta básica.

Autoriza a concessão de bolsas auxílio para famílias responsáveis por alunos na rede pública com aulas suspensas. Também autoriza a concessão de cestas básicas para estas famílias. Os recursos virão do Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

Autoriza o cancelamento e reagendamento de passagens e pacotes de viagem, nos termos da agência nacional de aviação, sem taxas extras ou multas.

Cria norma para o cancelamento ou reagendamento de locação de casas de festas e buffets. Pelo projeto, os locadores terão de devolver, em até 90 dias, o dinheiro aos que cancelarem, ou parcelar dentro do mesmo prazo.

Autoriza o Estado a prover renda mínima emergencial no valor de meio salário mínimo a empreendedores que estejam registrados, respectivamente, no Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários e Comércio Justo (CADSOL) e na Secretaria de Estado de Cultura.

Contas de energia elétrica e telecomunicações não terão cobranças de ICMS por 180 dias, no caso dos consumidores atingidos pelas chuvas de fevereiro e março e, também, pela pandemia do Covid-19. Serviços de telecomunicações ainda podem ser cortados devido à inadimplência.

Autoriza a negociação do horário de funcionamento das instituições públicas estaduais e municipais. O objetivo do projeto é redimensionar e aliviar o impacto do horário de pico no sistema público de transportes.

Projeto que limita a quatro unidades por pessoa a venda de produtos como álcool gel, luvas, máscaras e papel higiênico, entre outros.