Morreu na noite de segunda-feira (dia 23), uma idosa de 67 anos com sintomas do novo coronavírus. Ela é irmã do idoso de 66 anos que morreu no sábado (dia 24) e também estava internada no Hospital São João Batista.

Não há confirmação da doença. O resultado dos exames dos irmãos, enviados para o Lacen (Laboratório Central Noel Nutels), no Rio, podem demorar até 10 dias. Também há a possibilidade de se tratar de H1N1, que tem sintomas semelhantes ao Covid-19.

Eles estiverem em Minas Gerais, mas não há registro de contato com pessoas diagnosticadas com o Novo Coronavírus. No entanto, há a possibilidade de esses dois casos serem de H1N1, que tem sintomas semelhantes ao Covid-19 e também é mais perigoso para pessoas com mais de 60 anos ou que tenham imunidade reduzida.