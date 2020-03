A prefeitura de Valença registrou o primeiro caso do novo coronavírus no município. O resultado do exame foi divulgado no final da quarta-feira (dia 25).



O paciente infectado é um homem de 36 anos, que foi atendido em um hospital particular da cidade. O estado de saúde dele é considerado estável. O homem cumpre isolamento domiciliar.



De acordo com o prefeito Fernandinho Graça (PP), além do caso confirmado, Valença tem ainda 24 exames aguardando resultado e outros 32 suspeitos. A secretaria de Saúde também descartou 11 casos e registra 131 pacientes com síndrome gripal.



O chefe do Executivo de Valença reforçou a necessidade do recolhimento domiciliar. “Esse caso positivo nos preocupa demais. Um pedido meu, um pedido do pessoal da Saúde: fique em casa”, solicitou Fernandinho em vídeo publicado nas redes sociais.

A confirmação do caso de Valença já consta no boletim diário divulgado pelo governo estadual.



Mortes

A secretaria estadual de Saúde confirmou nesta quarta-feira mais duas mortes por coronavírus no estado, totalizando oito. As vítimas são duas mulheres, de 81 e 61 anos. Ambas eram residentes da cidade do Rio.

Todos os três homens e cinco mulheres vítimas de coronavírus confirmados no estado eram idosos ou apresentavam comorbidades, sendo classificados como grupo de risco para a Covid-19. Os óbitos foram registrados nos seguintes municípios:

Rio de Janeiro – 5 (quatro mulheres e um homem)

Miguel Pereira – 1 (mulher)

Niterói – 1 (homem)

Petrópolis – 1 (homem)

Medidas de prevenção

– Proteger nariz e boca ao espirrar ou tossir;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos;

– Lavar frequentemente as mãos, especialmente após espirrar ou tossir;

– Utilizar álcool em gel nas mãos;

– Evitar tocar o rosto.

Voluntariado

Profissionais de saúde, estudantes ou formados, que desejam ser voluntários no enfrentamento do coronavírus podem se cadastrar no site www.voluntarioscoronavirus.rj.gov.br.

Dúvidas

Para mais informações, ligue gratuitamente para o número 160 ou acesse www.saude.rj.gov.br e www.coronavirus.rj.gov.br.

Foto: Reprodução