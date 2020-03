Volta Redonda registrou nas últimas 24 horas mais dez casos do novo coronavírus. Segundo o prefeito Samuca Silva (PSC), todos os novos pacientes estão em isolamento domiciliar. No total, são 18 pessoas infectadas. “Volta Redonda está entre as 20 cidades com mais casos no Brasil. No Estado do Rio, já ocupa a terceira colocação, atrás apenas do Rio de Janeiro e Niterói”, alertou o prefeito.

Na transmissão ao vivo nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (dia 26), Samuca disse que uma das mortes que estava sendo investigada de suspeita do novo coronavírus foi descartada. Dois casos casos ainda aguardam confirmação.

Dengue

O sinal de alerta da secretaria de Saúde de Volta Redonda também acendeu para o combate à dengue. Um morador do bairro Água Limpa testou positivo para dengue tipo 2. Para evitar a proliferação do mosquito aedes aegypti, uma ação dos Agentes de Combate a Endemia está marcada para o próximo sábado (dia 28).