Grave acidente na Rodovia dos Metalúrgicos deixa um morto e dez feridos em Volta Redonda

Um jovem de 20 anos morreu e outras dez pessoas ficaram feridas em um grave acidente ocorrido no fim da noite de sábado (dia 12), na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda. Entre as vítimas, está uma criança de 8 anos.

A colisão entre um Ford Fiesta e um Honda HR-V aconteceu logo após o acesso à Rodovia do Contorno, na altura do bairro Jardim Vila Rica. Segundo informações do Foco Regional, o condutor do Fiesta, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital São João Batista.

No mesmo veículo, estavam outros três jovens: um de 22, outro de 20 e um de 18 anos. No Honda HR-V viajavam cinco pessoas: uma mulher de 58 anos, uma idosa de 61, um homem e uma mulher cujas idades não foram informadas, além do menino de 8 anos.

Ainda segundo o Foco Regional, com o impacto da batida, algumas vítimas foram arremessadas para fora dos veículos, o que indica a força da colisão. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para o resgate das vítimas.

A Polícia Militar informou que três dos feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa, e os demais, para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

A dinâmica do acidente ainda não foi totalmente esclarecida. A ocorrência foi registrada na delegacia da cidade.

