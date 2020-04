O Município de Volta Redonda não contabilizou nenhum novo caso de coronavírus nas últimas 24 horas. O boletim diário do governo municipal foi divulgado no final da tarde desta terça-feira (dia 31) em gravação de áudio do prefeito Samuca Silva (PSC).



O Município segue com o registro de uma morte confirmada, a de um idoso, de 66 anos, que estava internado no Hospital São João Batista com problemas respiratórios. No mesmo hospital, a irmã do idoso também ficou internada em isolamento com os mesmo sintomas e veio a óbito, mas ainda não há confirmação da causa morte.

Até o momento, a secretaria municipal de Saúde contabiliza, oficialmente, 38 pacientes contaminados, entre eles uma criança de 5 anos, atendida na UPA do Santo Agostinho.

Outras 238 aguardam a contraprova de exames e figuram como suspeitas. Por outro lado, 82 pacientes tiveram os casos descartados. No entanto, quatro pessoas seguem internadas.

“Toda a nossa equipe monitora esses casos”, disse Samuca.

No boletim desta tarde, o prefeito mais uma vez falou das ações tomadas pela administração municipal para conter o avanço da pandemia. Citou a higienização das unidades de Saúde, como os Cais do Aterrado e do Conforto; a doação de sabonetes por redes de supermercados; e a restrição da circulação de veículos com placas de cidades da região metropolitana do Rio e de outros estados.