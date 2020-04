Um taxista de 68 anos, morreu na tarde desta terça-feira (dia 31) desta depois de sofrer um acidente na Vila Santa Cecília. Ele passou mal enquanto dirigia pela Rua 12 e o carro se chocou violentamente com a parede de uma loja de hortifruti.

Ele foi socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital São João Batista. A morte surpreendeu quem assistiu ao socorro, porque, aparentemente, o taxista não havia sofrido ferimentos graves, estando lúcido no primeiro atendimento.

No entanto, no hospital foi constatado que ele sofreu lesões no joelho, abdômen e tórax. Foi verificado que o idoso quebrou algumas costelas, que perfuraram o pulmão. Durante drenagem pulmonar, o taxista sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. Até o momento, não há notícias sobre o horário e o local do sepultamento do taxista. Foto: Foco Regional