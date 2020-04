Uma troca de tiros entre policiais militares e traficantes foi registrada nesta segunda-feira (dia 30) próximo ao residencial do Minha Casa Minha Vida, no Colorado, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Os agentes relataram que uma viatura entrou no condomínio, às margens da Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, enquanto outra equipe entrou pelos fundos, quando foram atacados a tiros.

Houve o revide e vários suspeitos correram, pulando o muro e fugindo em direção à linha férrea, que passa nos fundos do residencial. Ainda de acordo com os PMs, um jovem de 20 anos foi detido. Ele teria se livrado da arma que portava, que, no entanto, não foi encontrada. Os policiais detiveram ainda um homem de 37 anos. Eles tiveram que pedir apoio de outra viatura, porque moradores protestaram contra as detenções.

Os dois foram levados à delegacia de polícia, onde o jovem foi reconhecido como um dos que estavam armados. No entanto, como a arma não foi encontrada, e e o outro suspeito foram ouvidos e liberados. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.