Uma rede de apoio tem se formado em todo o país diante das necessidades causadas pela pandemia do novo coronavírus. Em Barra Mansa, a Aciap BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços) e o Codec BM (Conselho de Desenvolvimento Econômico) decidiram fazer a ponte entre empresários e cidadãos que querem doar alimentos e itens de higiene e limpeza a prestadores de serviços e profissionais autônomos da cidade que estão sem nenhuma renda. A campanha ‘Elo Solidário’ será lançada nesta quinta-feira, dia 09, e visa arrecadar cestas básicas que serão doadas para profissionais como jardineiros, pipoqueiros, vendedores de churrasquinho, lavadores de carro, entre outros prestadores de serviços.

“O coronavírus pegou todo mundo de surpresa e trouxe consequências negativas para toda a população, principalmente para os trabalhadores autônomos que tiveram que paralisar suas atividades por completo. Muitos deles estão precisando de ajuda para ter comida em casa. Esperamos contar com a solidariedade e apoio de empresários e cidadãos de Barra Mansa para conseguir levar o mínimo de dignidade para essas famílias”, afirmou Bruno Paciello, presidente da Aciap BM.

O diretor da entidade, Rodrigo Araújo, explica a mecânica da campanha. “Os trabalhadores autônomos interessados em receber as cestas podem se cadastrar no site da Aciap BM (www.aciapbm.com.br). Eles precisam responder a um questionário simples, fazendo um breve relato da sua atividade e como foi afetado com a paralisação. Infelizmente, não será possível entregar as cestas básicas a todos os que se cadastrarem. Por isso, vamos realizar uma triagem para beneficiar aqueles que se encaixam nos requisitos e que mais precisam de apoio neste momento”, revelou Rodrigo.

Segundo ele, as cestas básicas estão sendo montadas por cinco supermercados associados à entidade, que farão a entrega diretamente na residência dos beneficiados. “O mais importante neste momento é contar com a solidariedade dos empresários e cidadãos de Barra Mansa. Sabemos que a situação está difícil para todos, mas para alguns está desesperadora. Falta comida para alimentar a família. Cada cesta tem o custo total de R$ 115. Quem quiser doar essa cesta, deve fazer contato com a secretaria da Aciap, por meio do Whatsapp (24) 98129-8862. Nossa equipe vai gerar um boleto para pagamento e reverter o valor diretamente para os supermercados”, disse Rodrigo.

“Quando a gente se coloca no lugar do outro e resolve amparar, fazer o bem, somos nós que somos ajudados no final. Essa solidariedade tem um impacto gigantesco tanto para quem precisa quanto para quem ajuda. Esperamos que os empresários e cidadãos de Barra Mansa possam ajudar os mais vulneráveis neste momento tão complexo”, finalizou Arivaldo Corrêa Mattos, presidente do Codec BM.