A secretaria de Saúde de Volta Redonda divulgou um novo boletim, na tarde desta quinta-feira (dia 8), sobre o Covid-19 no município. Segundo o relatório, divulgado pelo prefeito Samuca Silva (PSC) nas redes sociais, a Cidade do Aço já tem 70 casos confirmados e 554 suspeitas em investigação. Na quarta-feira (dia 7), eram 63 confirmações e 482 notificações que aguardavam diagnóstico.

De acordo com o relatório, cinco pessoas estão internadas, quatro sob suspeita, e uma com um diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Até o momento, apenas três óbitos foram relatados no município.

Samuca reafirmou as declarações dadas pelo governador Wilson Witzel (PSC) na tarde desta quarta-feira (dia 7), em que ele denominou a região Sul Fluminense de “área quente” do Covid-19. “O governador vem tomando todas as medidas necessárias para conter a pandemia. Por favor, fiquem em casa. Esse é o melhor jeito de se prevenir