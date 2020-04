A secretaria de Saúde de Volta Redonda afirmou, na tarde desta quinta-feira (dia 9), que o município já conta com quatro óbitos causados por Covid-19. Os casos confirmados já são 84, enquanto outros 602 são suspeitos. A informação foi divulgada pelo prefeito Samuca Silva (PSC), em uma transmissão ao vivo em suas redes sociais.

Segundo a prefeitura, a quarto óbito foi de uma idosa de 65 anos. O governo municipal não informou se ela faleceu em uma unidade hospitalar pública ou privada. Outras três mortes ainda estão sendo investigadas.

Desde a última atualização, publicada na última quarta-feira (dia 8), a Cidade do Aço conta com 14 novos casos, divididos entre 11 mulheres, de 35, 43, 65, 52, 66, 33, 28, 32, 49 e 37 anos, e quatro homens, dois de 40, um de 46 e outro de 50 anos. Volta Redonda já é a terceira cidade do estado em número de casos, e a primeira na proporção casos por habitantes

Samuca aproveitou a oportunidade para ler uma recomendação do Ministério Público, indicando que as medidas de restrição não sejam afrouxadas em Volta Redonda. “A prevenção é o melhor remédio. A situação é chata economicamente e socialmente, mas tem que ser feito. As medidas ainda não serão afrouxadas”, afirmou o prefeito.