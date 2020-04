Mesmo com todas as medidas tomadas pelo poder público, um levantamento feito pelo G1 mostra que Volta Redonda é a primeira cidade na taxa de óbito por 100 mil habitantes.

Volta Redonda tem uma média de 2,197 mortes. A cidade fica a frente de Duque de Caxias, com taxa de morte é de 1,73 a cada 100 mil pessoas e até mesmo da capital, 1,711.

Segundo a Secretaria de Saúde de Duque de Caxias, até o final da tarde de segunda-feira (dia 13), todo os leitos de CTI para Covid-19 estavam ocupados no município.

O prefeito do município, Washington Reis, chegou a incentivar abertamente a manutenção do funcionamento do comércio e disse que não fecharia igrejas porque a “cura virá de lá”, como noticiou o jornal O Globo. No domingo, ele foi diagnosticado com a doença e está internado na unidade semi-intensiva de um hospital particular da capital.