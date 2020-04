Um adolescente de 14 anos foi aprendido pela Polícia Civil de Paraty, na tarde desta terça-feira (dia 14) por estar envolvido em um triplo homicídio, ocorrido na madrugada do mesmo dia, no bairro Pantanal. Além dos três assassinatos, um homem ficou ferido.

As vítimas não tiveram a identidade revelada, mas tinham 29, 37 e 42 anos. O homem ferido tem 39 anos.

Segundo o delegado Marcelo Russo, o adolescente apreendido, junto com um outro jovem de 16 anos e um homem de 28 anos, foram ao local do crime em um Peugout 208. Ao chegarem, abriram fogo contra as vítimas e fugiram. De acordo com o delegado, o crime estaria ligado a disputa de facções criminosas.

O adolescente irá responder por triplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio, seguindo as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Os outros dois envolvidos ainda não foram encontrados. Foto: Reprodução Internet