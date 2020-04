A prazo para o pagamento da cota única do IPTU em Volta Redonda, termina no próximo sábado (dia 18). Para quem deseja pagar parcelado em até seis vezes, o prazo para quitar a primeira parcela vai até o dia 30 de junho. As parcelas subsequentes devem ser pagas sempre no último dia do mês, até novembro deste ano.

Os prazos foram prorrogados devido a pandemia do Covid-19, por isso, o contribuinte deverá imprimir um novo boleto bancário para ambas as formas de pagamento. A segunda via dos carnês está disponível no site: http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/13-geral/463-impostos-e-taxas/. O pagamento poderá ser feito em caixas eletrônicos de qualquer banco. Para efetuar o pagamento com uma atendente, em dinheiro, o contribuinte deverá procurar agências da Caixa Econômica Federal ou casas lotéricas.

Outra forma de conseguir a segunda via dos carnês, é por meio do site: https://new.voltaredonda.rj.gov.br/, onde o munícipe será redirecionado à uma página com as opções de IPTU e IPTU Digital. Nesta página, o contribuinte poderá encontrar a opção da segunda via do IPTU, usando o número da inscrição imobiliária para obter sua guia de pagamento.