O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa (PSC), atualizou na tarde desta quarta-feira (dia 15) os números do coronavírus no município. Segundo o relatório, o município já conta com 7 casos confirmados e 5 suspeitos. A informação foi dada durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais do prefeito.

Apenas nessa semana, Pinheiral informou três novos casos da doença. O último, divulgado na tarde desta quarta-feira, é de uma idosa de 73 anos, que se encontra em isolamento domiciliar, com quadro clínico estável. Os outros dois casos, são de uma enfermeira de 32 anos, que trabalha na saúde pública de Pinheiral, e de uma mulher de 41 anos. Ambas estão em casa, com sintomas brandos.

O município ainda possui sete casos suspeitos. Até o momento, nenhum óbito foi registrado em Pinheiral. Foto: Reprodução/Internet