Os números do Covid-19 seguem com força em Volta Redonda. Segundo boletim da secretaria de Saúde, o município tem 134 casos confirmados, sete a mais que no último relatório, divulgado na última terça-feira (dia 14). Já são 735 pacientes com suspeita da doença, sete óbitos confirmados e três sob investigação. As informações foram divulgadas pelo prefeito Samuca Silva (PSC), acompanhado do secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, em uma transmissão ao vivo nas redes sociais.

As sete novas infecções estão divididas entre 5 mulheres, de 39, 55, 89, 47 e 27 anos, e dois homens, de 40 e 50 anos. Segundo Samuca, Volta Redonda tem uma taxa de 17% de casos confirmados. “No momento temos 735 suspeitas, se 17% desses casos forem positivos, amanhã poderemos ter 259 pessoas infectadas”, enfatizou.

A Cidade do Aço, de acordo com as informações da secretaria de Saúde, tem 31 pacientes internados, sendo que 29 por suspeita de Covid-19, e apenas dois que estão evidentemente infectados. 11 dos 27 pacientes com suspeita da doença, estão internados no sistema de saúde do município. Três novas mortes de munícipes com sintomas da infecção foram registradas no Hospital Regional. As outras sete mortes divulgadas em boletins anteriores, ocorreram em hospitais públicos e privados.

Além de atualizar os números, Samuca aproveitou a oportunidade para divulgar informações positivas a respeito do combate a pandemia. “No momento temos 375 casos descartados e 14 pacientes que passaram pelos 14 dias de isolamento, conforme orienta a OMS. “Não posso dizer que estão curados, pois é necessário esperar o resultado dos exames, mas eles não apresentam quaisquer sintomas da doença,” concluiu o prefeito.