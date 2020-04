A Polícia Civil de Barra Mansa está investigando a morte de uma mulher de 39 anos, que na madrugada deste sábado (dia 18), foi esfaqueada, em uma casa, na Rua Luís Ponce, próximo ao bairro Roberto Silveira, conhecido como Várzea da oficina. O autor do crime seria um homem, que estava na casa de uma ex-namorada da vítima.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela polícia, a vítima estaria bebendo com duas amigas, quando decidiu ir a casa da ex-namorada. No local, houve uma discussão. Uma das hipóteses investigadas pelos agentes, é de que o irmão da ex-companheira da vítima, seria o autor do homicídio. Ela chegou a ser levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que fica na mesma rua onde foi ferida, mas não resistiu.

A moradora da casa onde a mulher foi esfaqueada foi até à delegacia de Barra Mansa, onde relatou ter sido ameaçada pela vítima e por suas amigas.