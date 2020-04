Se os fiéis não podem ir à Igreja, a Igreja vai até eles. No próximo domingo (dia 19), dom Luiz Henrique, bispo da Diocese Barra do Piraí/Volta Redonda sobrevoará de helicóptero, abençoando diversos municípios na região. Segundo a Diocese, a benção visará o fim da pandemia de coronavírus que se espalha pelo mundo. No helicóptero, que sairá de Rio Claro em um trajeto que vai da cidade de Engenheiro Paulo de Frontin à Itatiaia, irão o bispo e o padre Ronaldo, acompanhados do Santíssimo Sacramento.

O idealizador da benção, padre Ronaldo, disse ter tido a ideia como forma de conforto para as pessoas que sentem tanta falta da presença nas igrejas. “Nesse tempo de pandemia o nosso povo está meio perdido, precisando da ajuda dos pastores. Tive a ideia e graças a Deus nosso pastor teve essa sensibilidade de abençoar o nosso povo com o Santíssimo Sacramento, sobrevoando de helicóptero”, disse o padre.

No domingo (dia 19), a igreja comemora a Festa da Divina Misericórdia, uma data significativa para essa benção inédita na diocese. De casa, os fiéis poderão acompanhar através das redes sociais da diocese. Reúna sua família e esteja em oração junto ao nosso bispo.