A secretaria de saúde de Volta Redonda atualizou os números do Covid-19 no município. Segundo o boletim, divulgado na tarde deste sábado (dia 18) pelo prefeito Samuca Silva (PSC), já são 190 casos confirmados e outros 819 suspeitos.

Em 24 horas, ouve um aumento de 16 casos de coronavírus na cidade do aço. Até o momento, são 33 pacientes internados na rede de saúde do município, sendo 28 com suspeita da doença e outros cinco confirmados.

Volta Redonda segue com sete óbitos causados pela infecção. Segundo o Samuca, este baixo número se deve às políticas de prevenção adotadas por sua gestão. “Estamos conseguindo manter o grupo de risco, como idosos e pessoas com comorbidades, longe do vírus, e apenas com isolamento conseguiremos, lentamente, retomar uma rotina”, afirmou o prefeito. Foto: Reprodução/Redes Sociais