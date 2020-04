O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable (DEM), se reuniu com representantes da empresa Lactalis, na manhã desta segunda-feira (dia 20), para receber a doação de 300 litros de álcool em gel. O produto, que é um item fundamental para manter a higienização e de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), será distribuído na rede municipal de saúde.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, agradeceu a iniciativa e fez uma importante reflexão. “Estamos enfrentando um momento de grande dificuldade e qualquer ajuda é bem vinda. É muito gratificante ver que mesmo diante das adversidades existem pessoas que contribuem com o bom andamento do nosso serviço. Hoje eu só tenho a agradecer a Lactalis pela doação, afirmando que faremos um bom uso do material”, informou o prefeito.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, o álcool será distribuído na rede de saúde do município. “O material é um item de extrema importância para a prevenção e combate ao Covid-19. Com essa doação iremos abastecer mais as nossas unidades de saúde. Gostaria de agradecer a Lactalis pela contribuição afirmando que não vamos poupar esforços para passar por esse momento da melhor forma possível”, concluiu Sérgio.