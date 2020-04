A Prefeitura de Volta Redonda começou nesta segunda-feira (dia 20), a distribuição das cestas básicas pelo programa Cidade Solidária, lançado no início do mês, com ações para diminuir o impacto social e financeiro causado pelas restrições necessárias para o combate ao novo coronavírus. As entregas são feitas de acordo com critérios de prioridade. Neste primeiro momento, serão beneficiadas famílias com renda zero com crianças fora da Rede Municipal de Ensino, adolescentes, idosos, gestantes e pessoas com deficiência (PCDs).

O prefeito Samuca Silva afirmou que a adoção de medidas para amenizar o impacto do isolamento social é obrigação do poder público. “A entrega das cestas básicas em casa é apenas uma das ações previstas pelo programa Cidade Solidária. Reabrimos o Restaurante Popular no sistema de marmitex, no último dia 08; garantimos suporte ao profissional liberal, nas unidades da Fevre para ajudar no acesso aos recursos que serão enviados pelo Governo Federal; e também começou nesta segunda, dia 20, a distribuição de kits de alimentação às famílias dos alunos da rede pública de educação”, enumerou Samuca.

Ele explicou que, por isso, as famílias com crianças que merendam nas escolas da rede municipal ficam fora do cadastro geral para entrega de cestas básicas. A Secretaria Municipal de Educação também iniciou nesta segunda-feira, dia 20, a entrega dos kits alimentação às famílias que têm alunos da rede.

Nesta segunda-feira, dia 20, oito equipes da Prefeitura de Volta Redonda iniciaram a entrega pelos bairros Santa Rita do Zarur, Santa Cruz I e II, São Cristóvão, Santa Inês, São Lucas, São Carlos, Rústico, Eucaliptal, Morro São Carlos, Conforto, Minerlândia, 249, Açude I, II, III e IV, Nova São Luiz, Caieira, Niterói, Aero, Barreira Cravo, São Luiz, Voldac, São Sebastião, Dom Bosco, Candelária, Nova Primavera, Vila Brasilia, Vale Verde, Nova Esperança, Belo Horizonte, Mariana Torres, Cidade do Aço, Retiro, Coqueiros, Bom Jesus, Siderville, Jardim Ponte Alta, Ponte Alta, Jardim Veneza, Jardim Belmonte, Siderlandia, Padre Josimo, Belmonte, São Geraldo, São João, Monte Castelo, Parque das Garças e Roma.

Foto: SecomVR