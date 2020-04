O coronavírus segue avançando na Cidade do Aço. Segundo boletim da secretaria de saúde, divulgado na tarde desta terça-feira (dia 21), o município já tem 225 casos confirmados, 851 suspeitos e oito pacientes internados. As informações foram divulgadas pelo prefeito Samuca Silva (PSC), em uma transmissão nas redes sociais, diretamente do Hospital de Campanha.

Nas últimas 24 horas, um aumento de 15 pacientes infectados foi registrado, divididos entre 11 mulheres, com idades entre 22 e 50 anos, e quatro homens, na faixa etária entre 31 e 83 anos. A média de idade dos pacientes infectados é de 47 anos. “O importante é que estamos conseguindo manter o grupo de risco longe da doença”, salientou Samuca.

Outro número que cresceu, e chamou a atenção da secretaria de Saúde, foram as internações. De acordo com o relatório, são 8 pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), todos eles na rede particular de saúde. Outras 35 pessoas estão internadas, sendo cinco na UTI, também na rede privada, com suspeita da doença.

Volta Redonda já tem 75 pacientes que passaram o seu período de 14 dias em isolamento. “Ainda aguardamos o exame para confirmar a cura, mas todos eles cumpriram o protocolo determinado pela Organização Mundial da Saúde”, afirmou o prefeito.