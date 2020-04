Um homem, que não teve a idade informada, morreu na tarde desta sexta-feira (dia 24) após se envolver em um acidente com uma carreta, no km 229 da Via Dutra, em Piraí. Segundo a PRF, a vítima estava numa bicicleta e tentou ultrapassar a carreta pela faixa da esquerda da via.

O motorista da carreta afirmou aos policiais que estava saindo do acostamento, com velocidade reduzida, pela faixa da direta, quando o ciclista tentou realizar uma ultrapassagem pela esquerda. O caminhoneiro não conseguiu frear, colidindo contra a bicicleta.

A vítima não estava com nenhum documento e não foi possível realizar a identificação devido ao estado do corpo.