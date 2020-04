Um jovem de 23 anos, com um mandato de prisão em aberto, foi preso nesta quinta-feira (dia 23), na rua Alvorada, no bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa. Ele era foragido da “Operação Paradise, que em junho do ano passado, cumpriu 43 mandatos de prisão para desarticular uma quadrilha que atuava no tráfico de drogas em Barra Mansa, Volta Redonda e Resende.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes receberam a denúncia de que o rapaz estaria no local, portando uma arma de fogo. Policiais foram até o bairro, e encontraram o suspeito entrando em sua residência.

Ele foi revistado e nada de ilícito foi encontrado, mas ao ser questionado pelos agentes, confessou ter uma pistola e uma porção de cocaína em sua casa. O jovem ainda afirmou ter conhecimento do mandato de prisão em aberto.

Foram apreendidas uma pistola calibre 9 mm com numeração raspada, 18 munições do mesmo calibre e uma pequena porção de pasta base de cocaína. Ele foi encaminhado a delegacia de Barra Mansa, para cumprimento do mandato de prisão. Foto: Polícia Militar