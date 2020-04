Policiais Militares realizam um cerco neste momento a agência do Banco Santander da Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado. Durante a madrugada desta sexta-feira (dia 24), um homem que era perseguido fugiu pelos telhados de estabelecimentos comerciais e em seguido abrigou-se no interior do estacionamento do Banco. Houve troca de tiros. Ainda não há informações se o homem está ferido. Uma ambulância dos bombeiros foi acionada e está no local.