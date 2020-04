O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC), afirmou na tarde desta segunda-feira (dia 26) que o acordo com o Ministério Público (MP) a fim de reabrir, de forma flexibilizada, o comércio no município, poderá ser aprovado nesta terça-feira (dia 28). As informações foram divulgadas em uma transmissão ao vivo nas redes sociais

Samuca relembrou os seis eixos que permeiam o estudo enviado ao MP: o crescimento de casos suspeitos inferior a 5% a cada dois dias, disponibilidade de 50% nas UTIs municipais e 70% dos leitos no Hospital de Campanha, permanência do isolamento para grupos de risco, uso de máscaras obrigatório e a proibição das aglomerações.

No momento, a Cidade do Aço está dentro das metas estabelecidas para a flexibilização das atividades comerciais. Segundo o prefeito, nos últimos dois dias, o município teve um aumento de 3.71% nos casos suspeitos. As UTIs e o Hospital de Campanha também mantém um índice de ocupação que atende os critérios para a reabertura do comércio. 27% dos leitos municipais e 6% do Hospital de Campanha estão ocupados.

Datas de reabertura

4 de maio: Serviços administrativos e de escritório, atividades profissionais e científicas, financeiras e seguros, informação e comunicação, oficinas mecânicas, bares e restaurantes, que poderão funcionar com uma taxa de 30% de ocupação e feiras livres.

11 de maio: comércio varejista em geral, com as normas de segurança devidamente aplicadas.

Casos

Segundo o boletim da Secretaria de Saúde, já são 312 casos confirmados, representando um aumento de quatro casos nas últimas 24 horas. As notificações suspeitas chegaram a 1004. A cidade permanece com 10 óbitos, porém, outras 4 mortes suspeitas foram contabilizadas. O número de pacientes internados chegou a 55, sendo 28 em UTIs e 27 em ambulatórios.