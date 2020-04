As polícias Civil e Militar deflagraram na madrugada desta segunda-feira (dia 27) a operação “Cloroquina”. Os alvos foram suspeitos de pertencerem a uma facção criminosa carioca, com atuação no tráfico de drogas na região.

Cerca de 40 agentes se reuniram por volta das 4h e saíram às ruas dos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa para cumprirem 14 mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça.

“A operação é proveniente do inquérito policial 093-00338/2020. As investigações da Polícia Civil apontaram que os criminosos são extremamente violentos e impõem o terror no bairro onde vivem, principalmente o Vila Rica/Tiradentes. Alguns deles são suspeitos de serem autores da onda de homicídios quem vem assolando a região, todos eles ligados à disputa entre facções criminosas”, disse o delegado Wellington Vieira, que coordenou a ação juntamente com o delegado-assistente Rodolfo Atala

De acordo com a balanço divulgado pela 93ª DP, 12 pessoas foram presas e drogas também foram apreendidas. “Pode-se dizer que os moradores do bairro [Vila Rica] foram libertados com a operação hoje”, concluiu Wellington Vieira.

Foto: Divulgação 93ª DP